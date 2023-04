Nicht alle Arbeitgeber kommen ihrer Pflicht nach, Menschen mit Schwerbehinderung einzustellen. (dpa / Armin Weigel)

Wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte, haben nur 39 Prozent der in Frage kommenden Arbeitgeber die Vorgabe im Jahr 2021 vollständig erfüllt. 35,1 Prozent hätten sie zumindest zum Teil erfüllt, 25,9 Prozent gar nicht, hieß es. Der Großteil der Beschäftigten mit Schwerbehinderungen arbeitete den Angaben zufolge im Verarbeitenden Gewerbe, in der öffentlichen Verwaltung oder im Handel.

Die Beschäftigungspflicht gilt für Betriebe mit 20 und mehr Mitarbeitern. Arbeitgeber, die die Quoten nicht einhalten, müssen eine Ausgleichsabgabe bezahlen. Am niedrigsten im bundesweiten Vergleich sind die Zahlen in Sachsen-Anhalt . Experten verweisen zur Begründung auf die Wirtschaftsstruktur in dem Bundesland. Sie sei geprägt von überwiegend kleinen und mittleren Unternehmen.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.