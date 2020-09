Die US-Demokraten fordern als Reaktion auf einen Bericht der "New York Times" abermals mehr Klarheit über die Steuerzahlungen von Präsident Trump. Die Zeitung hatte geschrieben, Trump habe jahrelang keine oder nur sehr wenig Einkommensteuer auf Bundesebene bezahlt.

So habe er im Wahljahr 2016 und im darauffolgenden ersten Amtsjahr jeweils 750 Dollar entrichtet, hieß es unter Berufung auf Trumps Steuerunterlagen. Die Nachricht erreichte Trump unmittelbar vor einer Pressekonferenz im Weißen Haus und traf ihn offenbar völlig unvorbereitet, wie unser Korrespondent Thilo Kößler berichtet.



Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Pelosi, erklärte, es sei ein Beleg für Trumps Verachtung der arbeitenden Familien in Amerika, dass er offensichtlich jahrelang die Steuerregeln missbraucht habe. Das Wahlkampfteam des Kandidaten der Demokraten, Biden, startete auf seiner Seite den Verkauf von Stickern mit der Aufschrift, Zitat: "Ich habe mehr Einkommensteuern als Donald Trump bezahlt."



Trump selbst nannte den Bericht der "New York Times" eine "totale Falschnachricht" und "erfunden".

