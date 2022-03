Impfdosen mit dem Impfstoff Novavax (picture alliance / Sven Simon / Frank Hoermann)

Das liege auch an einer bislang nur geringen Nachfrage nach dem neuen Wirkstoff Novavax, sagte Hauptgeschäftsführer Dedy dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es sei aber gut, dass es einen weiteren Impfstoff gebe, der das Potenzial habe, Menschen zu erreichen, die gegenüber den bisherigen Vakzinen skeptisch seien. Dies sei besonders wichtig angesichts der einrichtungsbezogenen Impfpflicht für Beschäftigte in Pflegeheimen und Kliniken. Dedy warnte zugleich vor zu großen Impflücken in der Bevölkerung. Damit riskiere man wieder viele schwere Verläufe in der nächsten Corona-Welle.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt Novavax seit Anfang Februar für Erwachsene. Das Vakzin ist proteinbasiert und unterscheidet sich in seiner Wirkweise von anderen in der EU bisher zugelassenen Mitteln, bei denen es sich entweder um sogenannte mRNA- oder Vektorimpfstoffe handelt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 06.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.