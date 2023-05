Internationaler Währungsfonds traut Deutschland geringe Wachstumsraten zu. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Jonathan Raa)

In diesem Jahr dürfte die Wirtschaft in etwa stagnieren, von 2024 bis 2026 dann um jeweils ein bis zwei Prozent zulegen, hieß es in einer heute veröffentlichten IWF-Analyse zu den ökonomischen Perspektiven der Bundesrepublik. Kurzfristig belasteten die hohen Energiepreise viele Unternehmen. Langfristig würden sich die alternde Bevölkerung, fehlende Produktionszuwächse und Engpässe auf dem Arbeitsmarkt negativ bemerkbar machen. Zugleich betonte der Währungsfonds,

Deutschland sei bislang insgesamt gut durch die Energiekrise gekommen, nachdem Russland seine Gaslieferungen eingestellt habe.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.