Ein Schiff im Containerhafen von Shanghai- (picture alliance / Bildagentur-online/McPhoto)

Insgesamt hänge nur ein äußerst kleiner Teil der deutschen Produktion direkt oder indirekt von chinesischen Vorleistungen ab, heißt es in einer heute veröffentlichten Untersuchung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Der mit Abstand größte Teil der Produktion entstamme deutschen Eigenleistungen. Allerdings gebe es bei einzelnen besonders wichtigen Produktgruppen eine hohe Abhängigkeit von China, so die Wissenschaftler. Dies gelte vor allem für die Elektronik und bestimmte Rohstoffe wie die seltenen Erden. In diesen Bereichen müsse Deutschland dringend eine Strategie für mehr Diversifizierung entwickeln, fordern die Wissenschaftler. Dies wäre nicht nur die richtige Antwort auf die zunehmenden geopolitischen Rivalitäten, sondern würde auch der Absicherung gegen Lieferengpässe dienen.

Der Handel der deutschen Wirtschaft mit China stieg im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert: Zwischen beiden Ländern wurden Waren im Wert von rund 298 Milliarden Euro gehandelt.

