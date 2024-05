Wetter

Nur im Norden freundlich, sonst Regen und Gewitter

Das Wetter: In der Nordhälfte freundlich und trocken. In der Südhälfte schauerartiger Regen, der sich langsam nach Norden ausweitet. Von Ostbayern über Hessen bis nach Nordrhein-Westfallen ab Mittag kräftige, teils unwetterartige Gewitter, später in länger andauernde Niederschläge übergehend. 17 bis 28 Grad. Morgen Niederschläge und Gewitter, im Tagesverlauf in den zunächst noch sonnigen Nordosten ausgreifend. Örtlich Unwettergefahr durch Starkregen. 17 bis 27 Grad.