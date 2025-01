Wetter

Nur im Süden noch trocken, 5 bis -5 Grad

Das Wetter: In der kommenden Nacht Regen bis in die Mitte, auch in tieferen Lagen zunehmend Schneefall. Südlich der Donau gering bewölkt und trocken. Tiefstwerte 5 bis 0 Grad, in Südostbayern bis -5 Grad.