Morgen bedeckt und weitere Schneefälle, im äußersten Nordosten anfangs noch gefrierender Regen mit Glatteisgefahr. Südlich der Donau in tiefen Lagen Regen, örtlich auch dort gefrierend. Minus 1 bis plus 6 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag meist stark bewölkt. Im Nordosten anfangs etwas Schnee, sonst meist trocken. Am Nachmittag im Westen und Südwesten neue Niederschläge, teils als Schnee, teils als Regen. Gebietsweise Glatteisgefahr. 0 bis 7 Grad.
Diese Nachricht wurde am 25.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.