Wetter
Nur im Westen regional Auflockerungen - vereinzelt Nieselregen oder Schneegriesel mit Glättegefahr

Das Wetter: Hochnebelartig bedeckt oder stark bewölkt, nur im Westen regional Auflockerungen. Vereinzelt etwas Nieselregen oder Schneegriesel mit Glättegefahr. Ab dem Nachmittag von den Alpen her auf den Süden ausweitend gebietsweise leichter, teils mäßiger Schneefall. Höchstwerte: minus 3 bis plus 5 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Morgen bedeckt und weitere Schneefälle, im äußersten Nordosten anfangs noch gefrierender Regen mit Glatteisgefahr. Südlich der Donau in tiefen Lagen Regen, örtlich auch dort gefrierend. Minus 1 bis plus 6 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag meist stark bewölkt. Im Nordosten anfangs etwas Schnee, sonst meist trocken. Am Nachmittag im Westen und Südwesten neue Niederschläge, teils als Schnee, teils als Regen. Gebietsweise Glatteisgefahr. 0 bis 7 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 25.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.