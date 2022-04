Die Zahl der Kirchenmitglieder geht schneller zurück als erwartet. (dpa)

Die Abwärtsentwicklung sei schon seit längerem zu beobachten, habe sich in den vergangenen Jahren aber stärker beschleunigt als vorher angenommen, teilte der Sozialwissenschaftler Frerk von der Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland mit. Es sei eine historische Zäsur, da es seit Jahrhunderten das erste Mal in Deutschland nicht mehr "normal" sei, Mitglied in einer der beiden großen Kirchen zu sein. - Vor 30 Jahren waren noch rund 70 Prozent der Menschen in Deutschland in der römisch-katholischen oder der evangelischen Kirche. Offiziell werden die neuen Zahlen für 2021 erst im Sommer von den Kirchen veröffentlicht.

