Repräsentative Umfrage

Etwa jeder Siebte plane, Weihnachten in die Kirche zu gehen, heißt es in in einer repräsentativen Studie der Bundeswehr-Universität in München. 2019 sei es noch für ein Viertel aller Befragten üblich gewesen, einen Gottesdienst zu Weihnachten zu besuchen.

Viele Menschen hätten aufgrund der Pandemie möglicherweise ihre Traditionen angepasst. Nach zwei Jahren Zwangspause werde hinterfragt, ob man doch wieder in die Kirche gehe oder lieber gemeinsam einen Film anschaue. Dies gehört der Studie zufolge für knapp die Hälfte der Befragten zu einem Heiligabend dazu, ebenso wie das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern und ein Abendessen im größeren Kreis. Am beliebtesten ist die Tradition der Bescherung: Mehr als zwei Drittel wollen auch in diesem Jahr wieder Geschenke verteilen und bekommen.

