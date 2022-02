Schneeglöckchen - Vorboten des Frühlings. (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Bis zum Vormittag etwas Regen oder Schnee. Sonst heiter bis wolkig, in der Osthälfte anfangs auch noch stark bewölkt, meist trocken. Höchstwerte 7 bis 14 Grad. An der See und im Bergland einzelne Sturmböen.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Osten und Süden noch länger heiter. Sonst von Nordwesten dichte Bewölkung und nachfolgend teils schauerartiger Regen, in den Hochlagen mit Schnee vermischt. Höchstwerte 7 Grad an der See und bis 15 Grad am Alpenrand.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.