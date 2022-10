Das Fischsterben im Fluss Oder ist laut Bundesumweltministerin Lemke ein Beispiel für die Überlastung der deutschen Gewässer. (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Demnach seien nur zehn Prozent der deutschen Gewässer, zu denen fast 9.000 Flüsse, über 700 Seen, knapp 100 Küstengewässer und 1.300 sogenannte Grundwasserkörper gehören, in einem guten Zustand. Dazu zählen Gewässer, in denen es ausreichend Wasser in hoher Qualität sowie gute Lebensbedingungen für Pflanzen und Tiere gibt.

Alle sechs Jahre wird ein Bericht zum Zustand der Gewässer in Deutschland veröffentlicht. Im Vergleich zur letzten Ausgabe hatte sich der Anteil der Gewässer in gutem Zustand leicht verbessert. Bundesumweltministerin Lemke warnte jedoch, die Ressource Wasser gerate zunehmend unter Druck. Das Fischsterben in der Oder habe gezeigt, wie stark die Gewässer vor allem durch Landwirtschaft, Industrie, Bergbau und Haushalte überfordert seien.

Studie: Deutschland verpasst EU-Vorgaben zur Wasserqualität