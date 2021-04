Die Mitarbeiterzahl in den Bundesministerien ist während der Amtszeit von Kanzlerin Merkel deutlich gestiegen.

Das ergab eine Auswertung der "Neuen Zürcher Zeitung". Seit dem Amtsantritt Merkels im Jahr 2005 seien für den Kernbereich der Ministerien sowie für Kanzler- und Präsidialamt 4.600 Stellen hinzugekommen, schreibt die Zeitung. Das entspreche einem Zuwachs von 22 Prozent. Allein für das Innenministerium seien 739 neue Vollzeitstellen genehmigt worden. Das Kanzleramt wuchs unter Merkel demnach um fast 280 Mitarbeiter auf 744 Stellen. Nicht mitgerechnet würden hier Beauftragte und Institutionen, die an das Amt angedockt seien. So habe allein die Kulturbeauftragte Grütters fast 370 Mitarbeiter.



Als Gründe für den Personalzuwachs gab das Kanzleramt laut NZZ an, man benötige die zusätzlichen Mitarbeiter etwa "für die Erschließung neuer Politikbereiche" wie Nachhaltigkeit, Afrika oder demografischen Wandel. Das Familienministerium teilte demnach mit, die Verdoppelung des Personals sei auf "immer bedeutender gewordene Aufgabenfelder im Zuständigkeitsbereich" zurückzuführen - etwa die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder die

Extremismusprävention.

