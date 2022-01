Die Corona-Warn-App wird immer wieder mit neuen Funktionen erweitert. (IMAGO / Lobeca)

In der neuen Version ist die Anwendung in der Lage, gültige Impf- oder Genesenenzertifikate sowie einen digitalen Testnachweis in einen Gesamtstatus zusammenzufassen. Das teilten die Betreiber der App, SAP und Deutsche Telekom, mit. Die Aktualisierung steht im App-Store von Apple für das iPhone bereit. Für Android-Smartphones soll sie morgen Abend verfügbar sein.

Nutzer der App können über einen Schalter zwischen dem QR-Code des Impfnachweises und des Testzertifikats wechseln, um schnell und unkompliziert einen 2G-plus-Nachweis zu erbringen.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.