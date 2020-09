Bei den Oberbürgermeister-Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen haben mehrere Parteien Erfolge erzielt und dabei auch einige Machtwechsel eingeleitet.

In der sozialdemokratischen Herzkammer Dortmund siegte der SPD-Kandidat Westphal vor CDU-Herausforderer Hollstein, für den sich auch die Grünen ausgesprochen hatten. Auch in Leverkusen behielt die SPD die Oberhand, in Mönchengladbach stellt sie künftig den jüngsten OB des Bundeslandes. In der Landeshauptstadt Düsseldorf hingegen gewann der CDU-Politiker Keller die Stichwahl gegen Amtsinhaber Geisel von der SPD. In Oberhausen, Mülheim und Münster siegten ebenfalls CDU-Bewerber. Auch die Grünen verzeichneten mehrere Erfolge: In Bonn gewann ihre Kandidatin Dörner gegen den bisherigen Oberbürgermeister Sridharan von der CDU. In Aachen setzte sich die Grünen-Bewerberin Keupen gegen den CDU-Konkurrenten Baal durch. In Wuppertal verdrängte der Grünen-Herausforderer Schneidewind mit Unterstützung der CDU den sozialdemokratischen Amtsinhaber Mucke aus dem Rathaus.



In der Millionenstadt Köln bleibt die parteilose Politikerin Reker Oberbürgermeisterin. Sie wurde von CDU und Grünen unterstützt und behauptete sich gegen den SPD-Herausforderer Kossiski.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.