Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer sieht im Sieg des CDU-Kandidaten Ursu bei der Oberbürgermeisterwahl in Görlitz ein gutes Zeichen für die Demokratie.

Dass sich Ursu gegen den AfD-Kandidaten Wippel durchgesetzt habe, sei eine wohltuende Erfahrung, sagte Kretschmer im Deutschlandfunk. Man dürfe die AfD nicht ausschließen, sondern man müsse gegen sie argumentieren, betonte der CDU-Politiker. Das sei in Görlitz gelungen. Spekulationen über mögliche Koalitionen mit der AfD erteilte der CDU-Politiker eine Absage. Das komme "nicht in Frage und wer die AfD sich anschaut, der wird eine zunehmende Radikalisierung erleben, die wir mit Sorge sehen", so Kretschmer.

Kritik an Aussage Kramp-Karrenbauers

Die CDU-Bundesvorsitzende Kramp-Karrenbauer irritierte mit einer Botschaft bei Twitter. Sie schrieb zunächst, der Erfolg in Görtlitz zeige, dass die CDU "die bürgerliche Kraft gegen die AfD sei". Unter anderem vom sächsischen Wirtschaftsminister Dulig (SPD) darauf angesprochen, dass e ssich um einen "gemeinsamen Erfolg vieler" handele, erklärte Kramp-Karrenbauer: "Natürlich ist der Sieg von Octavian Ursu der Sieg eines breiten Bündnisses, für das ich dankbar bin." Das habe Generalsekretär Ziemiak "schon für uns alle in der CDU erklärt".

Klarer Sieg gegen AfD-Kandidaten

Ursu erhielt nach dem vorläufigen Endergebnis im zweiten Wahlgang 55,2 Prozent der Stimmen. Er lag damit klar vor seinem Kontrahenten, dem AfD-Politiker Sebastian Wippel, der 44,8 Prozent erreichte. Ursu sagte nach seinem Sieg, dass es nun darum gehe, auf diejenigen zuzugehen, die ihn nicht gewählt hätten. Der AfD-Politiker Wippel gratulierte Ursu zum Wahlsieg und betonte, am Ende habe man den Erfolg knapp verpasst. Das Ergebnis sei aber insofern respektabel, als alle anderen Parteien ihre Kräfte gegen die AfD mobilisiert hätten.

"Traumfabrik Hollywood gegen Realisten der AfD"

AfD-Parteichef Meuthen twitterte, das Ergebnis zeige, dass die Partei nicht mehr aufzuhalten sei. Er fügte in einem weiteren Tweet hinzu: „Jetzt bemüht man schon die Traumfabrik Hollywood, um die Realisten von der AfD zu verhindern.“



Damit dürfte sich Meuthen auf einen offenen Brief bezogen haben, den internationale Schauspieler, Regisseure und Produzenten vor der Wahl an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt geschrieben hatten. Der Brief forderte die Menschen auf, – Zitat – weise zu wählen. Wörtlich hieß es: „Gebt Euch nicht Hass und Feindseligkeit, Zwietracht und Ausgrenzung hin.“

AfD im ersten Wahlgang vorne

Im ersten Durchgang im Mai hatte Ursu noch mit 30,3 Prozent Platz 2 hinter Wippel erzielt. Da kein Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhielt, wurde ein weiterer Wahlgang nötig. Die Kandidatinnen von den Grünen und der Linken verzichteten zu Gunsten von Ursu.



Wippel wäre bei einem Wahlsieg der erste AfD-Oberbürgermeister einer deutschen Stadt gewesen. Daher wurde die Abstimmung bundesweit und auch im Ausland mit Interesse verfolgt.