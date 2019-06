Der ehemalige Leiter der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen, Richter, hat sich erfreut über den Ausgang der Oberbürgermeisterwahl in Görlitz gezeigt.

Dass sich im Vorfeld der Wahl ein breites Bündnis gegen den AfD-Kandidaten Wippel ausgesprochen habe, sei keineswegs undemokratisch, sagte Richter im Deutschlandfunk (Audio-Link). Vielmehr handele es sich um einen normalen politischen Vorgang. Ob es auch bei den Landtagswahlen in Sachsen gelingen könne, eine Regierungsbeteiligung der AfD zu verhindern, bleibe allerdings abzuwarten, betonte Richter, der als parteiloser Kandidat antritt. Zwar habe der sächsische Ministerpräsident Kretschmer eine Koalition mit der AfD im Vorfeld wiederholt ausgeschlossen - bei vielen anderen CDU-Politikern des Landes könne er eine solch strikte Abgrenzung jedoch ganz und gar nicht erkennen.



Der Wahlsieger der Oberbürgermeisterwahl in Görlitz, Ursu, forderte seine Partei mit Blick auf die bevorstehende Landtagswahl auf, "klare Kante gegen die AfD" zu zeigen. Das müsse das Motto der CDU im anstehenden Wahlkampf sein, sagte Ursu im Bayerischen Rundfunk. Man habe die Wähler in Görlitz mit Themen überzeugt, die die AfD nicht zu bieten habe - etwa eine offene Gesellschaft. Dies sei die richtige Strategie gewesen. Jetzt sei es für die Stadt wichtig, rasch zur Normalität zurückzukehren, so Ursu.

"Wichtiges Signal" aus Görlitz

Ursu erhielt nach dem vorläufigen Endergebnis im zweiten Wahlgang 55,2 Prozent der Stimmen. Er lag damit klar vor seinem Kontrahenten, dem AfD-Politiker Sebastian Wippel, der 44,8 Prozent erreichte. Die Wahl war bundesweit und auch im Ausland mit großem Interesse verfolgt worden. Wippel wäre bei einem Wahlsieg der erste AfD-Oberbürgermeister einer deutschen Stadt gewesen.



Zahlreiche Spitzenpolitiker der CDU werteten das Ergebnis als bedeutendes Signal. Der hessische Ministerpräsident und CDU-Bundesvize Bouffier sprach von einem wichtigen Zeichen auch über Görlitz hinaus. Unionsfraktionschef Brinkhaus betonte mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen, es gehe nicht darum, gegen irgendjemanden zu arbeiten. Wichtig sei vielmehr, "sein eigenes Ding" zu machen, dies müsse Maßgabe für alle Landtagswahlkämpfe im Osten wie im Westen sein.

Kritik an Aussage Kramp-Karrenbauers

Die CDU-Bundesvorsitzende Kramp-Karrenbauer irritierte mit einer Botschaft bei Twitter. Sie schrieb zunächst, der Erfolg in Görtlitz zeige, dass die CDU "die bürgerliche Kraft gegen die AfD sei". Später relativierte sie ihre Aussage und sprach von einem Sieg Ursus und eines breiten Bündnisses. AfD-Parteichef Meuthen twitterte, das Ergebnis zeige, dass die Partei nicht mehr aufzuhalten sei. Er fügte in einem weiteren Tweet hinzu: „Jetzt bemüht man schon die Traumfabrik Hollywood, um die Realisten von der AfD zu verhindern.“



Damit dürfte sich Meuthen auf einen offenen Brief bezogen haben, den internationale Schauspieler, Regisseure und Produzenten vor der Wahl an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt geschrieben hatten. Darin forderten sie die Menschen auf, weise zu wählen.

AfD im ersten Wahlgang vorne

Im ersten Durchgang im Mai lag Ursu noch mit 30,3 Prozent auf Platz 2 - und damit hinter Wippel. Da kein Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhielt, wurde ein weiterer Wahlgang nötig. Die Kandidatinnen von den Grünen und der Linken verzichteten zu Gunsten von Ursu.