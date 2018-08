Der ehemalige US-Präsident Obama hat die Verdienste des verstorbenen früheren UNO-Generalsekretärs und Friedensnobelpreisträgers Kofi Annan gewürdigt.

Dieser sei ein Diplomat und Menschenfreund gewesen, der die Mission der Vereinten Nationen wie nur wenige andere verkörpert habe, hieß es in einer Erklärung Obamas. Annan habe nie aufgehört, nach einer besseren Welt zu streben. Der Generalsekretär von Amnesty International, Naidoo, erklärte, mit dem Tod Annans verliere die Menschheit eine große Führungspersönlichkeit. Bundeskanzlerin Merkel betonte, in der heutigen Zeit, in der die gemeinsame Suche nach Lösungen globaler Probleme dringender denn je sei, werde Annans Stimme sehr fehlen. Der derzeitige UNO-Generalsekretär Guterres würdigte seinen Vorgänger als eine treibende Kraft für das Gute.



Annan führte die Vereinten Nationen von 1997 bis 2007. Er starb heute im Alter von 80 Jahren nach kurzer Krankheit in Bern.