Der Berliner Senat hat eine positive Bilanz der bundesweit ersten Zählung von Obdachlosen gezogen.

Die Aktion sei erfolgreich und ohne Zwischenfälle verlaufen, sagte Pressesprecher Strauß. Erste Ergebnisse sollen am 7. Februar vorgestellt werden. In der vergangenen Nacht hatten mehr als 2.600 Freiwillige erstmals in einer deutschen Großstadt Obdachlose gezählt und sie zu ihren Lebensumständen befragt. Die als 'Nacht der Solidarität' bezeichnete Zählung soll klären, wie viele Menschen in Berlin tatsächlich auf der Straße leben. Bislang gibt es nur Schätzungen, die von 6.000 bis 10.000 Obdachlosen ausgehen. Ein weiteres Ziel der Aktion ist nach Angaben des Senats, die Hilfen für die Betroffenen zu verbessern. Vergleichbare Zählungen gab es bereits in Paris und in New York.