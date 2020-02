In Berlin sind bei der bundesweit ersten Zählung von Obdachlosen weniger Menschen registriert worden als erwartet.

Wie die Sozialverwaltung mitteilte, wurden 1.976 Obdachlose gezählt. Bislang gab es nur Schätzungen, die von 6.000 bis 10.000 Menschen ausgingen, die in Berlin auf der Straße leben. In der Nacht des 30. Januar hatten mehr als 2.600 Freiwillige erstmals in einer deutschen Großstadt Obdachlose gezählt und sie zu ihrem Lebensumständen befragt. Die Armutsforscherin Susanne Gerull, die die Aktion wissenschaftlich begleitete, betonte, bei der Zählung seien nur die sichtbar auf der Straße lebenden Menschen erfasst worden. Die sogenannte verdeckte Wohnungslosigkeit sei nicht erfasst worden. - Mit der Aktion unter dem Titel "Nacht der Solidarität" kam Berlin langjährigen Forderungen nach, die Hilfsangebote für Obdachlose zu verbessern.



Über das Thema berichtet auch die Sendung "Deutschland heute" im Dlf.