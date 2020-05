Eine Serie von Anschlägen auf Geschäfte von Deutsch-Türken besorgt die Menschen im oberbayerischen Waldkraiburg. In den Medien wird über Parallelen zur NSU-Mordserie spekuliert. Die Ermittler warnen vor voreiligen Rückschlüssen.

Inzwischen gab es in Waldkraiburg vier Angriffe, deren Ziel stets Läden von Menschen mit türkischem Migrationshintergrund waren. Betroffen waren ein Dönerimbiss, ein Friseursalon, eine Pizzeria und zuletzt am Mittwoch ein Lebensmittelgeschäft. Scheiben wurden eingeschlagen. Zumindest in einem Fall, einem Brandanschlag, gab es mehrere Verletzte.

Türkische Gemeinde besorgt

Vertreter der Türkisch-Islamischen Gemeinde Ditib in Waldkraiburg sprechen von Angst und Verunsicherung in der Gemeinschaft. Bürgermeister Robert Pötzsch erklärte, Waldkraiburg sei eine multikulturelle Stadt. Menschen aus verschiedenen Nationen lebten dort seit Jahrzehnten friedlich miteinander. Das werde auch so bleiben.

Innenminister Herrmann "fassungslos und erschüttert"

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann zeigte sich "fassungslos und tief erschüttert". Mit den Anschlägen sollten Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshintergrund verunsichert und verängstigt werden, meinte der CSU-Politiker. Er kündigte eine konsequente Aufklärung und Strafverfolgung an.

Zentralstelle gegen Extremismus und Terror ermittelt

Die bei der Münchner Generalstaatsanwaltschaft angesiedelte Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus hat den Fall übernommen. Ihr Sprecher, Klaus Ruhland, sagte dem Deutschlandfunk, die Ermittlungen liefen auf Hochtouren und in alle Richtungen. Er warne vor voreiligen Rückschlüssen, betonte der Oberstaatsanwalt. Damit bezog er sich auch auf Spekulationen über Parallelen zu der Mordserie des NSU, bei der ebenfalls Geschäftsbesitzer mit türkischem Migrationshintergrund zumeist die Opfer waren.



Waldkraiburg mit seinen etwa 24.000 Einwohnern ist die größte Stadt im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn.