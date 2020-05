Der nach den Anschlägen im bayerischen Waldkraiburg festgenommene Mann hat die Taten gestanden und als Motiv seinen Hass auf Türken angegeben.

Nach Angaben des Leitenden Oberstaatsanwalts stammen die Eltern des 25-Jährigen aus der Türkei. Der Mann selbst habe sich als Anhänger der Terrormiliz IS bezeichnet. Er habe auch versucht, sich dem IS anzuschließen. Seine Familie habe ihn offenbar davon abhalten wollen. Er sei der Polizei bisher nur durch wenige Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen. Ob es Mittäter gebe, sei noch nicht klar.



Der Mann war am Freitag festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte er eine scharfe Waffe und mehrere Rohrbomben bei sich. Nach eigener Aussage hatte er weitere Anschläge geplant. Er hat zugegeben, seit Mitte April vier Geschäfte türkischstämmiger Inhaber in Waldkraiburg angegriffen zu haben. Bei einem Brandanschlag auf ein Lebensmittelgeschäft waren sechs Menschen verletzt worden. Bei einem Dönerimbiss, einer Pizzeria und einem Friseursalon waren Scheiben eingeworfen und eine stinkende Flüssigkeit verteilt worden.