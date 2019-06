Internationale Schauspieler, Regisseure und Produzenten haben mit Blick auf die Oberbürgermeisterwahl in Görlitz einen offenen Brief an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt geschrieben.

Im ersten Wahlgang hatte der AfD-Kandidat Wippel die meisten Stimmen erhalten. In einer Woche findet die Stichwahl statt. Der Brief fordert die Menschen auf, - Zitat - weise zu wählen. Wörtlich heißt es: "Gebt Euch nicht Hass und Feindseligkeit, Zwietracht und Ausgrenzung hin." Görlitz sei ein lebendiges Symbol des Friedens. Das Schreiben soll Pfingstmontag in Gänze veröffentlicht werden. Zu den Unterzeichnern zählen Oscar-Preisträgerin Brigitte Broch, Regisseur Stephen Daldry sowie die Schauspieler Daniel Brühl und Jana Pallaske. In der Stadt wurden bereits mehrere Hollywood-Produktionen gedreht.



Von Seiten der AfD hieß es, die Görlitzer brauchten keine Wahlempfehlung internationaler Stars und Sternchen.