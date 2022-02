Im Essener Westviertel steht seit dem frühen Montagmorgen ein ganzer Wohnblock in Flammen. (Stephan Witte/KDF-TV/dpa)

Das sei bei einem Feuer dieses Ausmaßes nicht selbstverständlich, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Es werde niemand vermisst. Bislang gebe es drei Menschen mit Rauchvergiftungen.

Etwa 180 Bewohner wurden in einem benachbarten Hörsaalzentrum der Universität Duisburg-Essen in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr war mit 150 Einsatzkräften vor Ort. Die Arbeiten dauerten zuletzt noch an. Die Polizei kündigte rasche Ermittlungen zur Brandursache an.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.