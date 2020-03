Die Situation in den griechischen Flüchtlingslagern sowie die Lage an der griechisch-türkischen Grenze ist nach Ansicht des Oberbürgermeisters von Rottenburg am Neckar, Neher, nicht vereinbar mit den Werten der Europäischen Union.Europa und Deutschland dürften die katastrophalen Zustände in den Lagern nicht länger hinnehmen, sagte Neher im Deutschlandfunk. Mittlerweile gebe es 140 deutsche Kommunen, die sich im Bündnis "Seebrücke" zusammengeschlossen hätten und die bereit seien, Flüchtlinge unbürokratisch aufzunehmen.

Die Bundesregierung müsse dies ermöglichen, forderte Neher. Die Kapazitäten in den Städten sei vorhanden. Neher kritisierte weiterhin, dass die EU es versäumt habe, sich auf die aktuelle Situation entsprechend vorzubereiten. Die erneute Krise sei vorhersehbar gewesen. Die Türkei habe schon lange darauf hingewiesen, dass sie mit der Versorgung und Unterbringung von 3,7 Millionen Flüchtlingen überfordert sei. Die Rufe nach Solidarität und Unterstützung seien aber ungehört verhallt.



Gestern hatte der Bundestag entschieden, vorerst keine Flüchtlinge aus den griechischen Lagern aufzunehmen - auch keine Minderjährigen. Man wolle keine Alleingänge und setze auf eine europäische Lösung.