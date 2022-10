Boris Palmer will es noch einmal wissen: Er kandidiert zum dritten Mal als Oberbürgermeister von Tübingen. (picture alliance / Pressebildagentur ULMER / Ulmer)

Amtsinhaber Palmer steht nach 16 Jahren zum dritten Mal zur Wahl. Der Grünen-Politiker tritt wegen eines Parteiordnungsverfahrens diesmal als unabhängiger Kandidat an. Palmer stand wegen provokanter Äußerungen zu verschiedenen Themen in der Vergangenheit immer wieder in der Kritik. Der Streit über seinen Parteiausschluss wurde zwar im Frühjahr mit einem Kompromiss beigelegt. Palmer kündigte aber an, sich aus der Politik zurückzuziehen, wenn er nicht wiedergewählt wird. Insgesamt gibt es sechs Bewerberinnen und Bewerber.

