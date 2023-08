Im globalen Mittel liegt sie nach vorläufigen Daten der Universität Maine nun schon seit rund zwei Wochen bei 21,1 Grad. Das sei ein Wert, der in den rund 40 Jahren der Aufzeichnungen niemals erfasst worden sei, heißt es. Der bisherige Höchststand liegt bei 21,0 Grad. Bereits seit diesem Frühjahr verweisen Forscher auf die außerordentlich warmen Temperaturen an den Meeresoberflächen und deren Auswirkungen unter anderem auf das Wetter in den angrenzenden Ländern. Als Hauptgrund für den Anstieg gelten die menschengemachten Treibhausgase. Laut einer Anfang des Jahres vorgestellten Studie hat sich die Geschwindigkeit, mit der sich die Meere erwärmen, in den vergangenen Jahrzehnten mindestens verdreifacht.