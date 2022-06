Die Obergrenzen für Immobilien bei Hartz-IV-Empfängern sind verfassungskonform. (picture alliance / CHROMORANGE)

Im konkreten Fall ging es um ein Ehepaar, das mit sechs Kindern ein von ihm erbautes Haus bewohnte. Die Kinder zogen nach und nach aus und seit 2013 lebte das Ehepaar allein dort. 2018 wurde ein Antrag der Frau auf Hartz IV abgelehnt: Ihr Ehemann sei Eigentümer eines Grundstücks und besitze damit Vermögen, das den Freibetrag übersteige. Um als Schonvermögen zu gelten, sei das Haus mit 144 Quadratmetern zu groß.

Wie groß darf Wohneigentum für Hartz-IV-Empfänger sein?

Selbst genutztes Wohneigentum gehört zum sogenannten Schonvermögen. Es muss also nicht verkauft werden, wenn jemand beispielsweise Arbeitslosengeld II beantragt. Allerdings muss die Wohnung angemessen sein, also nicht zu groß. Wie groß sie sein darf, hängt von der Zahl der Bewohner ab.

In diesem Fall hatte das Sozialgericht im niedersächsischen Aurich vom Bundesverfassungsgericht wissen wollen, ob diese Regelung mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Als angemessen gelten demzufolge für einen Zwei-Personen-Haushalt höchstens 90 Quadratmeter. Das Bundessozialgericht hatte 2016 in einem Urteil dargelegt, dass eine Wohnungsgröße von 130 Quadratmetern für eine vierköpfige Familie die Obergrenze sei. Leben weniger Menschen in der Wohnung, seien davon 20 Quadratmeter pro Person abzuziehen.

Hoffnungen des VdK haben sich nicht erfüllt

Der Sozialverband VdK hatte gehofft, dass das Bundesverfassungsgericht die starren Regeln für selbst genutztes Wohneigentum über Bord wirft. "Vielen Lebenssituationen wird es einfach nicht gerecht, wenn die Frage, ob ein Wohnraum angemessen ist, allein danach bewertet wird, wie viele Menschen auf eine bestimmte Quadratmeter-Zahl kommen", erklärte ein VdK-Sprecher. Es sei oft völlig illusorisch, in eine kleinere bezahlbare Wohnung zu ziehen, denn die gebe es einfach nicht.

(Az. 1 BvL 12/20)

