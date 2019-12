Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat eine 47-jährige Unterstützerin der IS-Terrormiliz zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.

Das Gericht folgte damit dem Strafantrag der Bundesanwaltschaft. Die Verteidigung hatte einen Freispruch gefordert. Die Frau aus Köln war im Jahr 2015 nach Syrien gereist. 2018 war sie bei ihrer Rückkehr nach Deutschland festgenommen worden.



Eine aus der Türkei abgeschobene mutmaßliche IS-Unterstützerin bleibt laut der Entscheidung eines Ermittlungsrichters in Celle in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, in Syrien Teil eines sogenannten Schwesternnetzwerks gewesen zu sein, das Kämpfer für die Dschihadisten-Miliz rekrutierte. Die 30-Jährige war gestern in Begleitung ihrer vier Kinder am Flughafen in Frankfurt am Main festgenommen worden.