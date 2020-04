Eine ehemalige deutsche Kämpferin der IS-Terrormiliz ist vom Oberlandesgericht Düsseldorf zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt worden.

Die aus Oberhausen stammende Konvertitin zum Islam hatte gestanden, sich vor fünf Jahren mit ihren drei kleinen Kindern nach Syrien zum IS abgesetzt zu haben. Dort schloss sie sich unter anderem einer Frauen-Kampfeinheit an und gab einen der Söhne in ein Lager für Kindersoldaten. Er kam bei einem Raketenangriff ums Leben. Ihre Kinder mussten zudem eine Hinrichtung ansehen.



Die 33-Jährige war eine der ersten IS-Anhängerinnen, die mit Hilfe des Auswärtigen Amtes aus dem Nahen Osten zurückgebracht wurden. Im April 2019 traf sie am Stuttgarter Flughafen ein und wurde sofort festgenommen.