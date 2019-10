Die Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck muss weiter im Gefängnis bleiben.

Das Oberlandesgericht Hamm bestätigte eine Entscheidung der Vorinstanz, wonach die Haftstrafe der heute 90-Jährigen nicht zur Bewährung ausgesetzt werde. Das teilte ein Gerichtssprecher der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mit. Die Entscheidung sei bereits vor etwa zwei Wochen gefallen.



Seit Mai 2018 sitzt sie wegen mehrfacher Volksverhetzung im geschlossenen Vollzug in Bielefeld-Brackwede zwei Strafen der Landgerichte Detmold und Verden ab. Laut Strafgesetzbuch können Häftlinge unter bestimmten Voraussetzungen eine vorzeitige Haftentlassung beantragen.



Haverbeck wurde bereits mehrmals wegen Volksverhetzung verurteilt.

Sie behauptete wiederholt, dass das Konzentrationslager Auschwitz kein Vernichtungslager, sondern ein Arbeitslager gewesen sei. Allein in Auschwitz waren etwa 1,1 Millionen Menschen ermordet worden.