Wer Frauen pauschal verunglimpft, kann einer aktuellen Gerichtsentscheidung zufolge wegen Volksverhetzung verurteilt werden.

Das Oberlandesgericht Köln hob einen Freispruch des Landgerichts Bonn für einen Mann auf, der Frauen auf einer vom ihm betriebenen Internetseite immer wieder herabgewürdigt hatte. Unter anderem hatte er Frauen wiederholt als "Menschen zweiter Klasse" und "den Tieren näherstehend" bezeichnet. Nach Ansicht des Oberlandesgerichts greift das Frauen in ihrer Menschenwürde an.



Das Landgericht Bonn hatte seinen Freispruch damit begründet, dass der Volksverhetzungsparagraf keine geschlechtsspezifischen Unterschiede macht. Die Richter in Köln stellten dagegen klar, dass der Paragraf greift, obwohl er meist zum Schutz von Minderheiten angewendet wird. Nur weil Frauen aktuell die statistische Mehrheit stellten, könne nicht argumentiert werden, dass sie von anderen nichts zu befürchten hätten.



Das Landgericht Bonn muss nun erneut über den Fall entscheiden.



(Az. III-1RVs 77/20)