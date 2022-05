Mit Blick auf die operativen Ziele Russlands sagte Richter , Putin habe aus seinen Fehlern zu Beginn des Krieges gelernt und konzentriere sich nun auf den Donbass. Er gehe davon aus, dass Russland dort weitere Geländegewinne verzeichnen werde und dass das Ziel sei, einen Korridor zur Krim zu bilden. Auch trotz der vermehrten Meldungen über Einnahmen ukrainischer Städte und Regionen sei eine Niederlage der Ukraine aber nicht ausgemacht. Die Ukraine habe mehrere Vorteile, etwa die größere Anzahl an Reservisten, den Kampfgeist der ukrainischen Streitkräfte und Freiwilligen und auch eine taktisch bessere Leistung. Aber es fehle an Material, so Richter. Gerade in einer solchen Kriegssituation könne es nicht genug Waffen, Munition und Ausrüstung geben.