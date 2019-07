Die Menschen in der Ukraine sind seit heute früh aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Umfragen zufolge liegt die von Präsident Selenskyj neu gegründete Partei "Diener des Volkes" klar vorn, gefolgt von der pro-russischen "Oppositionsplattform - Für das Leben".

Chancen auf einen Einzug ins Parlament hat auch die neu gegründete Partei "Golos" vom Rockmusiker Swjatoslaw Wakartschuk. Es wird damit gerechnet, dass Selenskyjs Partei nicht die absolute Mehrheit der Sitze erreicht und auf einen Koalitionspartner angewiesen ist.

Viele Neulinge im Parlament

Rund 30 Millionen Wähler sind aufgerufen, die Abgeordneten der Obersten Rada neu zu bestimmen. Von den 424 Sitzen werden 225 über Parteilisten vergeben, der Rest per Direktwahl. Die beiden Parteien "Diener des Volkes" und "Golos" haben keine Kandidaten auf ihren Listen zugelassen, die schon einmal im Parlament saßen. Deshalb rechnen Experten damit, dass bis zu 70 Prozent der Abgeordneten Neulinge sein werden. Unter den Kandidaten sind unter anderem Geschäftsleute, Sportler und Aktivisten.



Selenskyj hatte die vorgezogene Wahl nach seinem Amtsantritt im Mai angesetzt. Eigentlich war die Abstimmung erst für Ende Oktober geplant. Für den Präsidenten ist die Wahl entscheidend, weil er für die Umsetzung seiner angekündigten Reformen Rückhalt im Parlament braucht. Bislang fehlt ihm diese Machtbasis.

Keine Wahl im Separatistengebiet

Selenskyj hatte im Wahlkampf Hoffnungen bestärkt, den seit fünf Jahre andauernden Krieg im Osten des Landes zu beenden. In den Separatistengebieten Donezk und Luhansk im umkämpften Osten wird nicht gewählt.



In der Nacht ist eine unbefristete Waffenruhe zwischen Regierungssoldaten und prorussischen Separatisten in Kraft getreten. Gestern waren zwei ukrainische Soldaten von Heckenschützen erschossen worden, in der Nähe von Donezk wurde ein Zivilist getötet.