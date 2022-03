Honduras' Ex-Präsident Juan Orlando Hernandez in Handschellen (AFP/Photo by Str)

Der Oberste Gerichtshof des zentralamerikanischen Landes habe die Berufung abgelehnt, teilte ein Sprecher in der Hauptstadt Tegucigalpa mit. In den USA droht ihm ein Verfahren wegen Verwicklung in den internationalen Drogenhandel. Hernández war Ende Januar aus dem Amt geschieden. Er soll jahrelang mit internationalen Drogenhändlern zusammengearbeitet haben.

