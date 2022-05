Abtreibungsgegner vor dem Supreme Court (picture-alliance / dpa / Jim Lo Scalzo)

Das teilte der Vorsitzende Richter Roberts mit. Die Nachrichtenseite Politico hatte über einen entsprechenden Entwurf der Mehrheitsmeinung der Richter berichtet, in dem eine Grundsatzentscheidung aus dem Jahr 1973 als "von Anfang an ungeheuerlich falsch" bezeichnet wird. In dem Fall hatte der Oberste Gerichtshof entschieden, dass der Zugang zur Abtreibung ein verfassungsmäßiges Recht jeder Frau ist.

Die Entscheidung der Verfassungsrichter soll im Juni fallen.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.