Der Oberste Gerichtshof in Stockholm, Schweden (imago)

Die Justiz in der Türkei beschuldigt ihn, an dem Putschversuch von 2016 beteiligt gewesen und ein Unterstützer des im US-Exil lebenden Geistlichen Gülen zu sein. Das Gericht in Stockholm stellte fest, es bestehe die Gefahr, dass der Mann nach einer Auslieferung wegen seiner politischen Ansichten verfolgt werde.

Als Gegenleistung für ihre Zustimmung zur Aufnahme Schwedens und Finnlands in die NATO fordert die Türkei, dass beide Staaten keine Personen mehr im Land dulden, die von Ankara als Terroristen angesehen werden. Dazu gehören nach türkischer Lesart auch Anhänger des Predigers Gülen, dem die Regierung vorwirft, hinter dem Putschversuch gestanden zu haben. Gülen weist dies zurück.

