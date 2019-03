Nach Einschätzung des Obersten Rechtberaters der britischen Regierung, Cox, bleibt auch mit der ausgehandelten Ergänzung zum Brexit-Vertrag ein rechtliches Risiko.

Es sei nicht auszuschließen, dass Großbritannien gegen seinen Willen lange in einer Zollunion an die EU gebunden sei, erklärte Cox in London. Allerdings sei das Risiko gesunken, das man unbefristet im sogenannten Backstop gehalten werde.



Heute Abend will erneut das Parlament über den Brexit-Vertrag abstimmen. Mitglieder der nordirischen DUP wollten ihr Abstimmungsverhalten davon abhängig machen, ob Cox die Zusatzerklärung für rechtlich verbindlich erachtet. Die DUP-Vorsitzende Foster kündigte an, sich im Laufe des Tages zu positionieren.



Der Europa-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, von Ondarza, sagte im Deutschlandfunk [audio-link], mit der Einschätzung von Cox erhöhe sich die Wahrscheinlichkeit, dass es für Premierministerin May heute Abend im britischen Unterhaus erneut eine Niederlage geben werde. Denn auch mit der Zusatzvereinbarung habe sich substanziell an dem Vertrag nichts geändert.



Die EU und Großbritannien verpflichten sich in der Zusatzerklärung darin, bis Ende 2020 einen Ersatz für den umstrittenen "Backstop" auszuhandeln. Ziel ist es, Grenzkontrollen zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland zu verhindern.