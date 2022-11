Proteste im Iran

Irans oberster geistlicher Führer Ajatollah Ali Chamenei mit Militärs in Teheran, Archivfoto (imago / ZUMA Wire / Iranian Supreme Leader S Office)

Chamenei, der auch Oberbefehlshaber der Streitkräfte ist, sagte in einer Fernsehansprache, die Basij-Milizen hätten ihr Leben bei den Unruhen geopfert, um die Menschen vor Randalierern zu schützen. In den vergangenen Monaten wurden bei Protesten gegen die iranische Führung tausende Menschen verhaftet und Hunderte getötet. Die Stiftung Wissenschaft und Politik, vergleicht den Einsatz der Sicherheitskräfte in den kurdischen Regionen mit einer Militäroffensive. Die stellvertretende Leiterin der Forschungsgruppe Naher/Mittlerer Osten, Zamirirad, sagte im Deutschlandfunk, die Gefahr eines Bürgerkrieges in dem Land würde steigen, wenn tatsächlich ausländische Akteure anfangen würden, ethnische Minderheiten im Iran zu bewaffen.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.