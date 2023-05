Gerichtspräsident Knjasjew sei bei einer Entgegennahme von drei Millionen US-Dollar gefasst worden, berichten ukrainische Medien. Auch bei anderen Richtern habe es Razzien gegeben. Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine gab bekannt, es sei ein System aufgedeckt worden, bei dem die Leitung und die Richter des Obersten Gerichtshofs Bestechungsgelder erhalten hätten. Namen nannte die Behörde nicht.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte immer wieder einen entschlosseneren Kampf gegen die in dem Land verbreitete Schmiergeldkultur versprochen. Selenskyj will damit zeigen, dass die Ukraine bereit ist zu Verhandlungen für eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union.

