In den USA hat der Oberste Gerichtshof eine Verwendung von Geldern des Verteidigungsministeriums für den geplanten Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko erlaubt. Wie der Gerichtshof in Washington mitteilte, wurde eine von einer Vorinstanz verhängte Finanzierungssperre aufgehoben.

Dabei geht es um rund 2,5 Milliarden Dollar. Die Regierung von Präsident Trump kann nun mit dem Mauerbau in mehreren Bundesstaaten beginnen. Dafür hatte sie bereits vier Aufträge vergeben. Den Plänen zufolge sollen bereits bestehende Absperrungen durch neue ersetzt werden.



Der Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko war Trumps zentrales Wahlkampfversprechen von 2016. Er will damit die Einwanderung in die USA stoppen.