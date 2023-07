Seit Januar kommt es in Israel immer wieder zu großen Protesten gegen die Reformpläne. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Orit Ben-Ezzer)

Dabei geht es um insgesamt acht Petitionen, die infolge einer entscheidenden Abstimmung in der Knesset vor einer Woche eingereicht wurden. Mit der Mehrheit der rechts-religiösen Koalition hatte das Parlament in Jerusalem die Abschaffung der sogenannten Angemessenheitsklausel beschlossen. Mit ihr konnte das oberste Gericht bislang Entscheidungen aufheben, die es für unangemessen hielt. Gegner sehen dadurch die Gewaltenteilung und Demokratie in Israel bedroht. Seit Januar finden regelmäßig Massendemonstrationen gegen das Vorgehen von Ministerpräsident Netanjahu statt, die noch weitere Elemente beinhalten.

Israel besitzt weder eine zweite Parlamentskammer noch föderale Strukturen, weshalb dem Gericht auch eine Kontrollfunktion zukommt. Anstelle einer Verfassung regeln einzelne Grundgesetze das Zusammenwirken der Institutionen. Beobachter befürchten eine Staatskrise, sollte das Gericht die Neuregelung zurückweisen.

