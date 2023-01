Krawalle in Brasilien

Anhänger des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro stürmten am 8. Januar 2023 den Kongress und mehrere Regierungsgebäude in Brasilia. (pa/AA/Joedson Alves)

Der Oberste Gerichtshof des Landes hat der Forderung der Staatsanwaltschaft stattgegeben, Bolsonaro auf eine Liste von Personen zu setzen, die für die Gewaltausbrüche vor einer Woche verantwortlich sein sollen. Es sei eine Untersuchung wegen mutmaßlicher Anstiftung und geistiger Urheberschaft eingeleitet worden, hieß es.

Am vergangenen Wochenende waren hunderte Bolsonaro-Anhänger in der Hauptstadt in das Kongressgebäude, den Präsidentenpalast und den Sitz des Obersten Gerichts eingedrungen. Die Protestierenden erkennen den Wahlsieg des lingsgerichteten Politikers Lula nicht an. Bolsonaro hält sich derzeit in den USA auf.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.