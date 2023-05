Unruhen in Pakistan

Der frühere pakistanische Regierungschef Khan muss auf Anordnung des Obersten Gerichts sofort aus der Untersuchungshaft entlassen werden. (dpa / picture-alliance)

Die Untersuchungshaft sei nicht rechtmäßig, erklärten die Richter. Khan war gestern inhaftiert worden. Gegen ihn laufen mehrere Verfahren wegen Korruption. Unter anderem wird ihm vorgeworfen, Staatsgeschenke aus seiner Amtszeit für sich behalten zu haben. Khan weist die Anschuldigungen zurück.

Die Festnahme des Politikers hatte vor allem in der Hauptstadt Islamabad Proteste ausgelöst. Bei den Ausschreitungen waren mindestens sechs Menschen getötet und mehrere Häuser in Brand gesetzt worden. Am Vormittag entsandte die Regierung Soldaten zum Schutz der sogenannten roten Zone, in der sich die Regierungsgebäude befinden.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.