Die Bundesschiedskommission der SPD hat den Parteiausschluss von Thilo Sarrazin bestätigt.

Das oberste Parteischiedsgericht bestätigte damit in Berlin entsprechende Entscheidungen der Vorinstanzen, gegen die Sarrazin Berufung eingelegt hatte. Anlass des jetzigen Verfahrens war sein 2018 veröffentlichtes Buch "Feindliche Übernahme". Zur Begründung hieß es, Sarrazins Äußerungen seien eingebettet in eine Linie der Herabwürdigung von Menschen vor allem muslimischen Glaubens.



Würde der 75-Jährige Parteimitglied bleiben, könnte der Eindruck entstehen, die SPD böte Mitgliedern im rechtspopulistischen Spektrum Raum. Sarrazin will die Entscheidung vor dem Landgericht Berlin zivilrechtlich anfechten. Er kritisierte das Verfahren als nicht offen, ehrlich und fair. Die Entscheidung habe bereits vor der mündlichen Verhandlung festgestanden.