Immer mehr Frauen melden sich zu Wort und werfen dem Kandidaten von US-Präsident Trump für das Oberste Gericht, Kavanaugh, sexuelle Übergriffe vor. Der Juris gilt als erzkonservativ und könnte im Falle seiner Wahl für Jahrzehnte Einfluss auf die amerikanische Politik nehmen. Nun forderte der Führer der oppositionellen Demokraten im US-Senat, Schumer, Kavanaugh auf, seine Bewerbung zurückzuziehen.

Sollte Kavanaugh dies nicht tun, müsse die für Freitag geplante Abstimmung im Senat über seine Nominierung verschoben werden, verlangte Schumer. Außerdem solle das FBI die Anschuldigungen untersuchen. Zuvor hatte eine dritte Frau Kavanaugh sexuelles Fehlverhalten unterstellt. Sie selbst habe beobachtet, wie dieser in den 80er Jahren auf Studentenpartys Mädchen begrapscht habe, ließ sie über ihren Anwalt mitteilen, Zudem sei sie auf einer Feier, bei der auch Kavanaugh zu Gast war, Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden.



Zwei weitere Frauen werfen ihm sexuelle Übergriffe vor. Morgen will die Psychologieprofessorin Ford im Justizausschuss des Senats zu ihren Anschuldigungen der versuchten Vergewaltigung aussagen. Der Vorsitzende des Ausschusses, Grassley bestätigte, dass die Anhörung wie geplant stattfinden werde. Man untersuche aber bereits die jüngsten Vorwürfe.



Kavanaugh weist alle Beschuldigungen zurück. In einer schriftlichen Stellungnahme an den Justizausschuss sagte er, es handele sich um eine "Schmutzkampagne in letzter Minute".



US-Präsident Trump, der Kavanaughs Kandidatur unterstützt, bezeichnete den Rechtsbeistand der dritten Belastungszeugin, Avenatti, als "drittklassigen Anwalt", der falsche Anschuldigungen gegen Kavanaugh und ihn selbst erhebe. Avenatti vertritt auch die als "Stormy Daniels" bekannte ehemalige Pornodarstellerin, die behauptet, eine Affäre mit Trump gehabt und dafür Schweigegeld erhalten zu haben.