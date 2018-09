Gegen den Kandidaten von Präsident Trump für das Oberste US-Gericht sind neue Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens laut geworden.

Der konservative Jurist Kavanaugh werde inzwischen auch von einer zweiten Frau beschuldigt, sie belästigt zu haben, berichtet das Magazin "The New Yorker". Es soll sich um einen Vorfall während des Studiums Mitte der 1980er Jahre gehandelt haben. Kavanaugh ließ die Anschuldigungen über das Weiße Haus dementieren und sprach von einer "Schmutzkampagne". Die erste Belastungszeugin, die den Vorwurf der versuchten Vergewaltigung erhebt, soll nun am kommenden Donnerstag vor dem zuständigen US-Senatsausschuss aussagen.