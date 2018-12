Das Oberste Verwaltungsgericht der Türkei hat ein Kopftuchverbot in der Armee abgelehnt.

Die linksgerichtete Volksbefreiungspartei (HKP) hatte sowohl den Stopp der Praxis als auch die Annullierung der Richtlinien des Verteidigungsministeriums beantragt. Die schriftliche Begründung für die Ablehnung will das Gericht in den nächsten Tagen veröffentlichen. Über die Annullierung der Richtlinien wollen die Richter in Ankara später entscheiden. 2017 hatte die Regierung mit einer Änderung der Leitlinien für die Armee Offizierinnen und Unteroffizierinnen das Tragen von Kopftuch ermöglicht, was in der türkischen Öffentlichkeit für große Empörung gesorgt hatte.

Türkische Regierung sieht Freigabe des Kopftuchs in Armee als ein Grundrecht

Der Laizismus, die Trennung von Staat und Religion, gehört zu den wichtigsten Werten der modernen Türkei. In diesem Sinne war das Tragen eines Kopftuch insbesondere in der Armee verboten. Die Armeeführung hatte dies mit dem Paragraphen zwei der türkischen Verfassung begründet. Dort steht, dass die Türkische Republik ein laizistischer Staat ist. Für die derzeitige Regierung gehört die Freigabe des Kopftuchs in der Armee zu den Grundrechten.