Das OVG Münster entscheidet zur Einstufung der AfD als rechtsextremer Verdachtsfall. (dpa / Carsten Koall)

Dabei geht es um die Frage, ob das Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln die Partei sowie deren Jugendorganisation Junge Alternative zu Recht als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft hat. In der Vorinstanz hatten die Richter am Verwaltungsgericht Köln die Bewertung 2022 so bestätigt. Sollten die Richter in Münster das auch so sehen, dürfte der Verfassungsschutz die Partei weiterhin mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten. Außerdem kann die AfD im jährlichen Verfassungsschutzbericht auftauchen. Nach dem Urteil in Münster ist eine Revision beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig möglich.

