Im Fall des nach Tunesien abgeschobenen Islamisten Sami A. hat das Oberverwaltungsgericht Münster eine Beschwerde der Stadt Bochum gegen ein angedrohtes Zwangsgeld zurückgewiesen.

Die Entscheidung der Vorinstanz sei nicht zu beanstanden, heißt es in der Begründung. Bochum habe keinerlei Bemühungen erkennen lassen, der Rückholverpflichtung nachzukommen. Die Richter folgten damit nicht der Argumentation der Stadt, dass eine Rückholung unmöglich sei, weil der Abgeschobene seine Heimat Tunesien nicht verlassen dürfe.



Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte die Rückholung verlangt und ein Zwangsgeld von 10.000 Euro angedroht. Der zuletzt in Bochum lebende Sami A. war Mitte Juli abgeschoben worden, obwohl das Verwaltungsgericht dies unter Verweis auf mögliche Folter in Tunesien untersagt hatte. Nach Angaben der tunesischen Anti-Terror-Behörde wird gegen den Mann weiter ermittelt. Daher dürfe er nicht ausreisen.